وجاء القبض على دايرو أنطونيو أوسوغا، المعروف باسم «أوتونيل» في عملية مشتركة للشرطة والجيش، أشاد بها رئيس كولومبيا إيفان دوكيه في رسالة بثها التلفزيون الرسمي، وشبه عملية القبض عليه بالقبض على أخطر زعيم لتهريب المخدرات في العالم بابلو اسكوبار قبل نحو 30 عاما.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه، بينما رصدت الحكومة الكولومبية مبلغا يصل إلى 800 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن زعيم أخطر كارتل لتهريب المخدرات في البلاد.

وحسب موقع «سكاي نيوز عربية» كان أوتونيل، وهو زعيم «عشيرة الخليج» أو «كلان ديل غولفو»، في مخبأ في «غابة» عندما تم القبض عليه في العملية المشتركة بين الجيش والشرطة.