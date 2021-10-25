قبضت السلطات الكولومبية على زعيم أكبر عصابة إجرامية في كولومبيا وأبرز مهربي المخدرات المطلوبين للعدالة «أوتونيل».
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في القبض عليه، بينما رصدت الحكومة الكولومبية مبلغا يصل إلى 800 ألف دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات عن زعيم أخطر كارتل لتهريب المخدرات في البلاد.
وحسب موقع «سكاي نيوز عربية» كان أوتونيل، وهو زعيم «عشيرة الخليج» أو «كلان ديل غولفو»، في مخبأ في «غابة» عندما تم القبض عليه في العملية المشتركة بين الجيش والشرطة.
وخلال العقود الثلاثة السابقة، ارتقى أوتونيل ليصبح زعيم العصابة الإجرامية «كلان ديل غولفو»، التي تتواجد في 10 مقاطعات كولومبية، وهي جماعة تهريب مخدرات، تضم نحو 1200 رجل مسلح، معظمهم أعضاء سابقون في الجماعات شبه العسكرية اليمينية المتطرفة.
وقالت السلطات إن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا قادت أكثر من 500 جندي وأفراد من القوات الخاصة الكولومبية إلى مخبأ أوتونيل في الأدغال، الذي كانت تحميه 8 حلقات أمنية.
وعلى الرغم من أن دوكيه قال إن القبض على أوتونيل يمثل نهاية عشيرة الخليج «أو كلان ديل غولفو»، فإن مدير تحليل المخاطر في كولومبيا، سيرجيو غوزمان قال إن قائدا جديدا سيتولى مسؤولية العصابة الإجرامية بالتأكيد، مشيرا إلى أن القبض على أوتونيل «لن يغير أساسيات تهريب المخدرات».