أعلنت سنغافورة أنه لن يتم السماح سوى للأشخاص المطعمين بالكامل أو من تعافوا أخيراً من فايروس كورونا بدخول أماكن العمل اعتبارا من يناير القادم، بينما سوف يتحتم على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح أن تكون نتائج الاختبارات التي خضعوا لها للكشف عن فايروس كورونا سلبية قبل أن يسمح لهم بالدخول.

وقالت الحكومة: «الموظفون غير الملقحين لن يُسمح لهم بالعودة إلى مكان العمل إلا إذا جاءت نتائج اختباراتهم سلبية لكوفيد قبل عودتهم لأماكن العمل وسوف يتعين عليهم دفع تكاليف تلك الاختبارات»، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضافت أن شروط الاختبارات سوف تطبق أيضا على الأشخاص غير المؤهلين طبيا لتلقي اللقاحات والنساء الحوامل. والأشخاص الذين تعافوا من كوفيد خلال الـ270 يوما الماضية من ضمن الفئة المسموح لها بالدخول.