توقع مسؤول صحي صيني (الأحد) ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا في بلاده خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المناطق المتضررة من الفايروس ربما تستمر في الازدياد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وو ليانجو، المسؤول باللجنة الوطنية الصحية القول في مؤتمر صحافي في بكين (الأحد) إن أحدث تفش للفايروس في الصين ناجم عن الحالات المصابة بسلالة دلتا القادمة من الخارج.

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة مي فينج إن حالات الاصابة امتدت لـ 11 إقليما خلال أسبوع من 17 اكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن تلغي بكين مارثون كان سيقام في 31 أكتوبر الجاري بسبب الفايروس، وفقا لما ذكرته صحيفة بكين ديلي.