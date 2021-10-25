سيصبح أصغر قاتل في العالم إريك سميث حراً طليقاً بعدما أدين بجريمة قتل وهو لم يتجاوز ١٣ عاما، حين استدرج طفلا كان يبلغ من العمر 4 أعوام إلى غابة في ولاية نيويورك، حيث قتله بحجر هناك عام 1993، وحظيت قضيته باهتمام الرأي العام الأمريكي نظرا إلى صغر سن القاتل والقتيل. وأدين القاصر حينها بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية، أي التي تخلو من سبق الإصرار والترصد، وحكم عليه بالسجن 9 سنوات إلى المؤبد، وسيظل في السجن حتى موعد أقصاه 17 نوفمبر المقبل، حيث من المقرر أن يغادر في هذه الفترة السجن بعد أن أمضى فيه نحو 27 عاما، بعدما حصل على قرار بالإفراج المشروط، الذي يقيد تحرك السجين المفرج عنه في منطقة جغرافية معينة. ويبلغ سميث حاليا من العمر 41 عاما.