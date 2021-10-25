ما من أحدٍ اليوم يغري فنان العرب محمد عبده لحضور حفلاته الفنية، وقد أعلنها صراحة مع نيشان على MBC، بعد أن هرب من السؤال الذي وجهه له المذيع بذكاء أي حفلة ستحضرها لو امتلكت بطاقتها، بجواب أذكى قائلاً: «الله يرحمهم راحوا»، وكأنما أجاب بأحد العملاقين طلال مداح وأبو بكر سالم اللذين شكلا معه ركائز الفن السعودي، بعدما عزز رأيه بأنه يميل إلى الحفلات التي تبث على الشاشات الفضائية دون أن يسمي أحداً، في إصرار يؤكد أن أيّاً من عمالقة الفن الحالي لا يغريه بشراء تذاكر حفلاته، بل إنه فرّ أيضاً من سؤال مماثل عن ماذا لو تعلق الأمر بأبنائه، فنصحهم بحضور حفلة «محمد عبده».