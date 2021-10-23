أعلنت منظمة الصحة العالمية طرد 4 موظفين لديها لتورطهم باعتداءات جنسية.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق يزاريفيتش اليوم (الجمعة) إنه تم إنهاء خدمة 4 موظفين في المنظمة، لتورطهم في اعتداءات جنسية، أثناء مكافحة تفشي وباء «إيبولا» في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وكانت لجنة مستقلة من الخبراء أجرت تحقيقا في مزاعم الاعتداء الجنسي، من قبل موظفي منظمة الصحة العالمية، أثناء تأدية خدمتهم في الكونغو الديموقراطية.

وتمكن الخبراء من تحديد أكثر من 80 شخصا كمتورطين في اعتداءات جنسية، بما في ذلك عدد من موظفي منظمة الصحة العالمية.

وكان رئيس الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي قد طالب بتعاون صريح في التحقيق المتعلق باتهامات بانتهاكات جنسية ارتكبها موظفون في منظمة الصحة العالمية، أرسلوا لمحاربة فايروس إيبولا في بلده.