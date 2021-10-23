أعلنت نقابة العلاج الطبيعي في مصر القبض على شخص انتحل شخصية إخصائي علاج طبيعي في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتبين أنه يعمل فني هندسة ميكانيكية بإحدى الشركات، وأقدم على تزوير شـهادة ماجستير من كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة.

وذكرت نقابة العلاج الطبيعي، في بيان: في إطار الجهود الرامية والمبذولة والمستمرة نحـو مطاردة الأدعياء والدخلاء والنصابين بالتعاون مـع المسؤولين مـن الأجهزة التنفيذية، وبناء على رصد النقابة العامة لهؤلاء المزورين فقد تم القبض على النصاب والمزور بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية.

وكشفت النقابة أن المزور فني هندسة ميكانيكية بشركة طبقا للبطاقة الشخصية. وقالت إنه يحمل شـهادة ماجستير عـلاج طبيعـي ـ كليـة العـلاج الطبيعـي بجامعة المنصورة مختومة من جامعة القاهرة.

وأكدت النقابة أن المتهم الآن بحوزة النيابة العامة، وأهابت بالأطباء بدعم هذه الحملة، للقضاء على المزورين وإرسال جميع المخالفات سواء للنقابة العامة أو النقابات الفرعية.

من جانبه، قال نقيب العلاج الطبيعي الدكتور سامي سعد، في بيان، إن النقابة تحذر من كل المراكز الوهمية للعلاج الطبيعي التي يقف وراءها مجموعة من المنتفعين وغير المؤهلين. حسب موقع صحيفة «الوطن» المصرية.