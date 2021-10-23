كشفت مديرة قسم الأوبئة والأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية سيلفي برياند، (الجمعة)، أن التطعيم ضد الإنفلونزا وضد فايروس كورونا في نفس الوقت آمن.

وأضافت برياند، في تصريحات أوردتها صحيفة «ذا هيل» الأمريكية: التطعيم ضد الإنفلونزا وضد فايروس كورونا في نفس الوقت آمن، لدينا الآن العديد من الدراسات التي أظهرت أن استخدام كلا اللقاحين في نفس الوقت آمن.

وأشارت إلى أن هناك العديد من الأشخاص، وخاصة الشباب، يواجهون أعراضًا محددة إضافية مع فايروس كورونا، ناصحة بالتشاور مع الطبيب المعالج حول مؤشرات استخدام اللقاحات.