سحب مليونير صيني 5 ملايين يوان، من حسابه البنكي، وأجبر موظفي البنك على عدها بالكامل، انتقاما منهم، بعد أن دخل في خلاف معهم.

ولم ينتهِ انتقام الرجل الصيني عند هذا الحد، بل وعد بأنه سيعود لسحب نفس قدر المبلغ في الأيام التالية، وهو الحد الأقصى للسحب في اليوم في الصين، حتى يفرغ حسابه بالكامل، لكن لم يُؤكد رجوعه بعد.

ويقول المليونير الصيني، إن هذا كان بسبب سلوك الموظفين في البنك.

وفي المقابل، ذكر موظفو البنك، أن الأمر يرجع إلى حقيقة أن حارس الأمن طلب منه ارتداء قناع للوجه أثناء وجوده في الفرع.

ولأنه لم يعجبه أسلوب موظفي البنك في التعامل، أجبر البنك على إخراج كمية كبيرة من النقد بناءً على طلبه، وجعل الموظفون يعدون كل ورقة نقدية على حدة للتأكد من وجود المبلغ بالكامل.

وحدثت هذه الواقعة الغريبة في بنك يقع على طريق «هونغ مي» في مدينة شنغهاي، التي تُعتبر أكبر مدن الصين، بحسب ما ذكر موقع «ladbible» البريطاني.

وفي منشور على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo، قال المليونير، إنه غير راضٍ جدًا عن الخدمة التي تلقاها في البنك، وعند اتصال وسائل الإعلام المحلية بفرع البنك، قالوا إن أحد الموظفين طلب منه ببساطة ارتداء قناع للوجه.

واتهم الرجل الثري الموظفين بأنهم يقدمون «أسوأ خدمة»، وتفاخر بإيداع مبلغ كبير جدًا من النقود لديهم. وأضاف: «بسبب هذا الموقف لا يمكنني سوى سحب كل الأموال ووضعها في بنوك أخرى، وكان من الضروري مطالبتهم بعد النقود حتى لا تكون ناقصة».

وفي وقت لاحق، بدأت تظهر صور الرجل، وهو يحمل نقودًا في حقائب صغيرة قبل أن يأخذها في سيارته الفاخرة، ومع ذلك، يؤكد البنك أن أيا من الموظفين الموجودين في ذلك اليوم لم يرتكب أي خطأ.

وأصدروا بيانًا مقتضبًا جاء فيه: «تشير شكوى العميل إلى أن لديه توقعات أعلى من الخدمات المالية»، كما أكدوا مجددًا اعتقادهم أن الأمر برمته كان لأن حارس الأمن طلب منه تغطية وجهه بـ«كمامة»، وفقًا لبروتوكول فايروس كورونا الخاص بهم.