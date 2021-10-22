تمكن «هاكرز» من اختراق منصة «TRUTH Social» للتواصل الاجتماعي التي أعلن إطلاقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بعد ساعات من تدشين النسخة التجريبية لها.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية فإن مجموعة «هاكرز» يعتقد أنها من تركيا، قامت باختراق أحد أقسام موقع ترمب الإلكتروني.

يذكر أن ترمب أعلن مؤخرا أنه وفريقه سيطلقون «TRUTH Social» مطلع عام 2022، وأن الاختبارات التجريبية ستبدأ في نوفمبر المقبل.

وقال الفريق إن «المنصة جزء من جهوده لمحاربة شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، التي استخدمت قوتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أمريكا».