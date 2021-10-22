لم يشأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن تمر موجة الحظر التي اجتاحت حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب» في يناير الماضي مرور الكرام، إذ أعلنت مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا إطلاق شبكة خاصة به للتواصل الاجتماعي باسم «تروث سوشيال» (الحقيقة).

وقال ترمب في بيان صادر عن المجموعة إنه «أنشأ تروث سوشيال للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، التي استخدمت سلطتها لإسكات الأصوات في أمريكا» بحسب تعبيره.

وكشف البيان أن الشبكة الجديدة ستكون متاحة تجريبيا بموجب دعوة اعتبارا من نوفمبر 2021، قبل الإطلاق المعمم في الربع الأول من عام 2022، في حين بات التطبيق متاحا للطلب المسبق على متجر التطبيقات.