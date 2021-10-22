تحولت ساحة التصوير لمشهد من فيلم «Rust» في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أمس (الخميس) إلى مسرح لحادثة قتل، بعد أن أطلق الممثل الأمريكي أليك بالدوين (68 عاماً) أعيرة نارية بالخطأ من سلاح أثناء التصوير، ما أسفر عن مقتل رئيسة التصوير وإصابة المخرج، وفقا لما أعلنته شرطة الولاية.

ونُقلت المصورة السينمائية هالينا هاتشينز (42 عاماً) جواً إلى مستشفى جامعة نيومكسيكو حيث لفظت أنفاسها، كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا (48 عاماً) وتم نقله إلى مستشفى كريستوس سانت فنسنت في سانتافيه عاصمة الولاية لتلقي العلاج.

وقال بيان صادر عن مكتب شرطة سانتافيه إن بالدوين الذي يؤدي دور البطولة في الفيلم أطلق النار من مسدس، وتمت مباشرة موقع التصوير نحو الساعة 2 ظهرا في مزرعة بونانزا كريك بعد ورود بلاغ على الرقم (911) عن إطلاق النار، وأكد البيان إطلاق النار على شخصين في موقع التصوير، فيما لايزال التحقيق مستمرا، ولم يتم توجيه اتهامات بهذه الحادثة.

ووفقا لصحيفة «الغارديان»، جاء بالدوين طواعية للتحدث مع المحققين وبعد التحدث معهم غادر، فيما ذكرت صحيفة سانتافيه نيو مكسيكو أن بالدوين شوهد يوم الخميس خارج مكتب العمدة وهو يبكي، لكن محاولات الحصول على تعليق منه باءت بالفشل.

وعزا متحدث باسم الشركة التي تتولى إنتاج الفيلم الحادث إلى خطأ في إطلاق النار من مسدس مزود برصاص خلبي، فيما ذكرت الأنباء أن بالدوين لم يصب بأذى، وجرى إيقاف عملية إنتاج وتصوير الفيلم، ويعمل المحققون على التحقق من كيفية وقوع الحادثة ونوع الأعيرة التي تم إطلاقها.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، قال رئيس نقابة المصورين السينمائيين الدولية جون ليندلي والمديرة التنفيذية ريبيكا راين «التفاصيل غير واضحة في الوقت الحالي، لكننا نعمل لمعرفة المزيد، ونحن ندعم إجراء تحقيق كامل في هذا الحدث المأساوي».