كشفت دراسة جديدة حول الفوائد الصحية والبدنية لشرب الشاي قبل التمرين وبعده، بدلاً من تناول الماء، أن الشاي يمكن أن يكون إضافة رائعة إلى النظام الغذائي اليومي، ويظهر البحث أنه من أجل استخلاص الفوائد الصحية للشاي، يجب استهلاك أربعة أكواب بشكل يومي، فبعدما كان الماء هو المشروب المفضل لترطيب الجسم قبل التمرين وبعده، إلا أن ورقة بحثية جديدة بعنوان‏Tea for Sport and Fitness: A Scoping Review أبرزت حقيقة أن الشاي يمكن أن يقدم أيضاً مجموعة من الفوائد. وبحسب موقع ae.24 فإن الدراسات أظهرت أن الشاي يمكن أن يقدم نفس مستويات الترطيب مثل الماء. واستندت هذه النتيجة إلى اختبارات الدم وعينات البول المأخوذة من متطوعين شربوا أكواب شاي مصنوعة من أكياس الشاي و20 مل من الحليب منزوع الدسم، وتبين أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن. وقالت الدكتورة إيما ديربيشاير إن العديد من الدراسات ربطت بين استهلاك شاي الماتشا الأخضر وفقدان الوزن.