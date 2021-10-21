وجدت أبحاث أجرتها عالمة النفس في جامعة كولجيت في نيويورك جينيفر توملينسون، أن الشعور بالدونية والضعف في العلاقة الزوجية يهدد استمرارها، ويتجلى ذلك إما بمحاولة تسليط الضوء على ميزات الشريك باستمرار وشعورك بالدونية تجاهه، أو بالثناء عليه دائماً وإشعاره بأنك لا تستحق العيش معه، وقال خبير العلاقات جو بارنت من لندن إن هنالك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تشعر بالدونية تجاه الشريك، أهمها تدني احترامك لذاتك ووضع الشريك كأولوية على حساب حياتك وأهدافك الخاصة، إذ يجب مراعاة الشريك واحترامه وتلبية احتياجاته، ولكن بشكل متوازن، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.