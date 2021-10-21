ينصح خبراء طب العيون بضرورة النظر بعيداً لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة عند العمل أو المذاكرة أو اللعب على الكمبيوتر، وبعد انقضاء ساعتي عمل متواصل، يجب أخذ قسط من الراحة مدته 15 دقيقة على الأقل بعيداً عن شاشة الكمبيوتر. إضافة إلى مراعاة ضبط قوة الإضاءة والجلوس في وضعية صحيحة، وذلك لتجنب الإصابة بمرض إجهاد العين الشائع والمعروف باسم «متلازمة الحاسب الآلي البصرية Computer Vision Syndrome»، وبحسب موقع كل يوم معلومة طبية تقول الرابطة الأمريكية لأخصائي النظارات: إن العين تبذل مجهوداً أكبر عند القراءة من على شاشة الكمبيوتر بخلاف القراءة من الكتاب، إذ تكون الأحرف أقل دقة، وتعمل هذه الأمور مجتمعة على إجهاد عضلات العين وجعلها تعمل بطاقة أكبر، ودعت إلى الاهتمام بتنظيف شاشة الكمبيوتر من الغبار من حين لآخر، واستخدام النظارات المزودة بعدسات مضادة لوهج الشاشات.