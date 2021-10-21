يستأثر فيتامين E بمكانة خاصة في عالم التجميل وفقاً لما ذكره موقع ‏dailymedicalinfo لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، دفعت العديد من شركات مستحضرات التجميل إلى إضافته إلى بعض منتجات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، ويحتوي على فوائد عديدة ومهمة للبشرة والشعر، وهو مركب قابل للذوبان يتواجد عادة في الزيوت النباتية، وأوراق الخضراوات الخضراء. ويتميز بأنه عنصر غذائي ومضاد للأكسدة، مما يعمل على حماية الجسم من الجذور الحرة والمسببة للعديد من الأمراض. وعلى الرغم من وجود 8 أشكال منه، إلا أن ألفا توكوفيرول هو الأكثر وفرة في الأنسجة البشرية، وهو النوع الوحيد المعترف به من أجل تلبية متطلبات الجسم البشري، وتعويض أعراض نقصه.التقليل من تخثر الدمالعناية بصحة البشرة والشعرحماية الخلايا من التلف التأكسديتعزيز عمل الجهاز المناعيالحفاظ على صحة العين