يواجه النجم السعودي عبدالعزيز الشمري معاناة مرضية قاسية، ألزمته السرير الأبيض فترة طويلة حالت بينه وبين ممارسة حياته بشكل طبيعي. وقال في حديثه لـ«عكاظ»: «بدأ المرض معي قبل نحو 10 سنوات عندما حدث له انسداد في الشريان التاجي وأجرى عملية قلب مفتوح، ومع بداية جائحة كورونا وأثناء الحجر شعرت بآلام في البطن وحدوث بعض المشاكل الصحية وتم نقلي بواسطة الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات الخاصة، وبعد الكشف الطبي له اتضح أن لديه بعض التجلطات والآلام ثم عاد إلى المنزل، وفي اليوم التالي راجع المستشفى وبعد إجراء الفحص الطبي اكتشفوا أن لديه انسدادا في الشريان الذي يُغذي الكبد والكلى والطحال، وتضخما في الطحال تم استئصاله، ما سبب له العديد من الجلطات، ومع إجراء التحاليل وجدوا أن لديه ارتفاعا في لزوجة الدم وأعطي بعض الأدوية «المسيلة» للزوجة الدم، ولكن للأسف دون نتيجة».وأوضح الفنان الشمري قائلا: «منذ بداية ظهور المرض وحتى الآن كل شهر أو شهرين أخضع للتنويم في المستشفى وذلك بسبب تعرضي للجلطات التي تأتيني بين وقت وآخر في الرئة والقدم واليدين».ويرقد الشمري حالياً في المستشفى بسبب جلطة في الوريد أصابته قبل عدة أيام، مناشداً مساعدته في العلاج خارج المملكة وتحديداً في مستشفى «كليفلد» في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث نصحه أطباء أكدوا له قدرة المستشفى على علاج حالته.