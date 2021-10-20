لا تستخدم خاصية الدخول التلقائيلا ترسل كلمة المرور إلكترونياً أو الهاتفلا تتعامل مع النوافذ المنبثقةلا تتعامل إلا مع المواقع الإلكترونية للمنشآتحذرت الهيئة العامة للأمن السيبراني من التهاون في استخدام المواقع الإلكترونية وكلمات المرور في مواقع العمل، التي كما وصفتها تعد فرصاً سانحة للمخترقين والمحتالين تمهد لهم الحصول على جميع المعلومات، وبين هذه الخطوات السلبية استخدام الدخول التلقائي، وتنوع الأماكن التي يتم الدخول عبرها، ونصحت الهيئة بالابتعاد عن عدة أمور مهمة، للحد من وقوع الشخص والجهة التي يعمل بها ضحية للهجمات السيبرانية.لا تستخدم بريدك بمواقع التسوق