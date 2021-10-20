دحض أطباء - بالتزامن مع اليوم العالمي لالتهاب المفاصل - الشائعات المتداولة بشأن المخاوف إزاء فرقعة أو طقطقة الأصابع، وما راج عن تسببها في تهتك وضعف المفاصل. إذ أكد كل من استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية والإصابات الرياضة الدكتور محمد العطاس، وأخصائي أول للعلاج طبيعي والطب الرياضي أحمد القرني، ألا صحة لما أشيع أنها تؤدي إلى إصابة اليدين بالرعشة أو العجز أو الخشونة، ولا يوجد أى دليل علمي يثبت ذلك. وأثبت الدكتور آقنر في دراسته الشهيرة عدم صحة هذه الشائعة.وكشف العطاس لـ«عكاظ» أنها تحدث عادة خلال الفرقعة المتعمّدة لمحور المفصل الذي يحتوي على غازات الأكسجين والنيتروجين وثاني أكسيد الكربون. عندما تفرقع مفاصل أصابعك، فإن الصوت الذي تسمعه هو فقاعات غاز تتسرب من السائل الزلالي، مضيفا: لا شيء يدعو للقلق إذا كانت هذه الطقطقة تظهر بين فترة وأخرى. ولكن إذا كانت الطقطقة مصحوبة بألم فيجب إجراء الفحوص لتحديد السبب.ومن جانبه، أوضح القرني أنه يوجد الكثير من النظريات التي تفسر صوت طقطقة المفاصل، إذ قام أحد العلماء بعمل تصوير الرنين المغناطيسي للمفصل أثناء الطقطقة وأسفرت نتائج الأشعة المغناطيسية عن أن صوت الطقطقة ناتج عن تفاعل غاز النيتروجين داخل سوائل المفصل. وتابع القرني: هناك عدة نصائح للتخلص من فرقعة الأصابع، أولا: معالجة المشكلة الأصلية التي دعتك لعمل ذلك، ثانياً: البحث عن وسيلة أخرى لتخفيف التوتر مثل ممارسة الرياضية، ثالثاً: إشغال اليدين بعمل آخر لتخفيف التوتر، مثل الضغط على كرة الإجهاد.واختتم قائلاً: يصاحب طقطقة المفاصل شعور مريح، ويرجح العلماء والباحثون أن هذا الشعور المريح يعود للعامل النفسي الذي يسببه صوت فرقعة المفاصل، ويصاحب طقطقة المفاصل نوع من الإدمان على هذه العادة.