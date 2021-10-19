تحطّمت طائرة مدنية كانت تقل 21 شخصاً اليوم (الثلاثاء) لدى إقلاعها قرب هيوستن في ولاية تكساس، وقد تمكّن كل الركاب وأفراد الطاقم من الخروج منها قبل أن تلتهمهم النيران، وفق عناصر الإطفاء والسلطات المحلية.

وأعلن السرجنت في جهاز الأمن العام في تكساس ستيفن وودارد في مؤتمر صحفي «نجاة كل الأشخاص الذين كانوا داخل الطائرة، وهم 18 راكباً والطاقم المؤلف من ثلاثة أفراد»، مبيناً أن الحادث وقع بعيد الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي.



