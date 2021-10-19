أظهرت لقطات من كاميرات تلفزيونية، الرجل الذي يعتقد أنه المشتبه به في مقتل النائب السير ديفيد أميس.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، فإن الشرطة التي تحقق في الهجوم قامت بجمع كاميرات المراقبة من المتاجر والشركات القريبة من المكان الذي يُعتقد أن القاتل المزعوم كان يعيش فيه. وتمكنت من القبض على المشتبه به الذي كشفت عن هويته ويدعى «علي حربي علي» (25 عامًا) بالقرب من مكان الحادث.

واشارت الوكالة إلى أن عضو البرلمان من ساوثيند ويست السير ديفيد (69 عاما) قد تعرض للطعن في منطقة إسيكس يوم الجمعة الماضي.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية بأن القاتل المشتبه به محتجز بموجب قانون الإرهاب ورهن التحقيق أمام الضباط حتى الجمعة لاستجوابه. وقالت الشرطة إنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالهجوم.

واشارت الوكالة البريطانية إلى أن السير ديفيد، العضو في البرلمان منذ عام 1983، كان يلتقي بالناخبين في كنيسة «ليخ» عندما تعرض للطعن عدة مرات في حوالى الساعة 12:05 بالتوقيت الصيفي البريطاني من يوم الجمعة.