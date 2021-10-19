نسبت «بلومبيرغ» أمس إلى مصادر لم تسمها قولها إن شركتي تطبيقات الأجرة أوبر وكريم تواجهان ضرورة دفع متأخرات ضريبة القيمة المضافة السعودية بما قد يصل إلى 100 مليون دولار. وأشارت إلى أن ثمة نزاعاً بين الشركتين وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية حول كيفية احتساب ضريبة القيمة المضافة خلال السنوات الماضية. وأضافت أن «أوبر» و«كريم» تريان أنهما تعتمدان على منصات «الاقتصاد التشاركي»، بحكم اعتمادهما على سائقين خصوصيين، لا تصل دخولهم إلى مستوى ضريبي يذكر. ويشمل مبلغ الـ 100 مليون دولار غرامات كبيرة على التأخر في دفع القيمة المضافة في موعدها النظامي. وأوضحت «بلومبيرغ» أن شركة فيتشر للأجرة من خلال التطبيقات أعلنت الشهر الجاري أنها قد تضطر لإشهار إفلاسها، بعدما تلقت مطالبات من هيئة الزكاة والضريبة السعودية بدفع متأخرات تصل جملتها إلى 100 مليون دولار. وتقول «أوبر» إنها يجب أن تدفع الضريبة المذكورة على أساس ما تراه قيمة مضافة إليها، أي العمولة التي تحصل عليها. لكن الهيئة ترى أن السائقين الذين تتحصل «أوبر» و«كريم» على عمولتهما منهم لا يصلون لمستوى دفع ضريبة القيمة المضافة، ولا يمكن تحصيل تلك الضريبة منهم مباشرة.