أثارت ردة فعل الفنانة نوال الزغبي على إلغاء متابعة الفنانة المصرية شيرين بعدما علمت أن شخصاً آخر هو من يدير حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ردود فعل واسعة إزاء من يقف خلف حسابات النجوم وتفاعلهم، وما إذا كانت تعليقاتهم لا تعبر عنهم بل عن مديري حساباتهم!وحسب لقاء تلفزيوني لها قالت الزغبي: «اكتشفت أن شخصاً آخر هو من يدير حساب شيرين عبدالوهاب على تويتر، فقمت بإلغاء متابعتها، قائلة: كنت أكتب لها دوماً لكنها لم ترد علي، إلى أن اكتشفت أنها لا تدير حسابها».وكان عدد من النجوم اصطدموا بردود فعل الجماهير على بعض تعليقاتهم، فيما اعترف آخرون أنهم لا يتعاملون مع حساباتهم بل هي مهمة مكاتبهم، ما يعني أن التفاعل مع المعجبين قد لا يكون حقيقياً، وهو ما اعتبره عدد من الجماهير خداعاً ما لم يوضح من المسؤول عن الحساب.