عثر علماء الآثار في جنوبي إيطاليا على هيكل عظمي لرجل توفي خلال الثوران المدمر لبركان جبل فيزوف عام 79 ميلادية.

وقال مدير متنزه إركولانو الأثري جنوب نابولي فرانشيسكو سيرانو، لوكالة أنباء أنسا الإيطالية: «نتوقع الحصول على الكثير من هذا الكشف».

وتابع: إن هذا الهيكل سيوفر معلومات حول اللحظات الأخيرة لمدينة هيركولانيوم قبل تعرضها للطمر، والتي كان موقعها في العصور القديمة في المكان الذي توجد به إركولانو في عصرنا الحالي. وأثناء ثوران بركان فيزوف في ذلك الوقت، تعرضت أيضا مدينة بومبي الشهيرة للطمر.

وأوضح سيرانو في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء أنسا، أنه تم العثور على الرجل ورأسه في مواجهة البحر. ويُعتقد أن عمره كان بين 40 و45 عاما. ويفترض الباحثون أنه سقط على الأرض بسبب سحابة رماد ساخن متوهجة بينما كان يحاول الهروب على الأرجح.

وعثر الخبراء على الهيكل العظمي في موقع كان قد تم التنقيب فيه آخر مرة منذ نحو 25 عامًا. وفي ذلك الوقت، تم العثور على رفات أكثر من 300 شخص. ويقال إنهم التمسوا المأوى هناك في معسكرات صغيرة وانتظروا أسطول الضابط الروماني بليني الأكبر لنقلهم إلى مكان آمن.