أعلنت وزارة التربية الأردنية تعليق الدوام في مدارس جرش وعجلون ليوم واحد فقط، والتمديد يعتمد على المستجدات الصحية في المناطق التي تحتوي على جرثومة «شيغيلا».

وقال المتحدث باسم وزارة التربية الأردنية أحمد المساعفة إن تعليق الدوام سيكون بهدف التعقيم، وإن منصة الوزارة جاهزة للتعليم عن بعد في المناطق، بحسب المنطقة.

في غضون ذلك، أفاد تلفزيون «رؤيا»، (الأحد)، بوصول 14 حالة جديدة مشتبه بإصابتها بالتسمم، ليرتفع إجمالي الإصابات في المحافظة إلى 72 حالة.

وقالت أمين عام وزارة الصحة للشؤون الفنيّة الإدارية، إلهام خريسات، في تصريحات سابقة، إن عدد حالات الإصابة بالتسمم في محافظة عجلون ارتفع إلى 15 حالة.