أثارت تصريحات منسوبة إلى الفنانة السورية فيلدا سمور، التي عُرفت بدورها الأشهر في مسلسل الزير سالم «أم الأغر»، حول رغبتها في العيش في دار المسنين ما تبقى من حياتها، لانشغال ابنها بسبب ظروف الحياة، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الجانب المظلم في حياة النجوم، وفيما لم تتأكد صحة هذا القرار المنقول عنها، أعاد إلى الأذهان حكايات مشاهير أغمضوا إغماضتهم الأخيرة في دار العجزة، بعد مشوار نجومية حافل.وكانت فيلدا سمور قد صرحت أنها ضحت بحياتها الشخصية والعائلية في سبيل الفن، وأنها خسرت راحتها بسبب ذلك، كون أولادها كانوا صغاراً ولم تستطع إهمالهم، وبالوقت نفسه لم تستطع بذل الجهود لإكمال كافة واجباتها في البيت وخارجه.