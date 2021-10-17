استيقظت امرأة بكندا في حالة صدمة بوقت سابق من الشهر الجاري عندما حطمت صخرة سقف منزلها وسقطت على سريرها. ولم تصب الحجارة المرأة بشكل مباشر لحسن حظها، ولكنها تأثرت بحطامها، وفقاً لتقرير لصحيفة «الغارديان».

وتم استدعاء الشرطة إلى الموقع لتفقد الحادثة. وشككت السيدة في البداية أن الحجارة أتت من موقع بناء قريب. لكن، بعد التواصل معهم، أكد عمال البناء أنهم لم يقوموا بأي انفجارات في الموقع - لكنهم رأوا شبه انفجار يحدث في السماء. وسرعان ما أوضحت السلطات أن الحجارة عبارة عن نيزك، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الكندية.

وكانت روث هاميلتون نائمة في منزلها في غولدن، وهي بلدة صغيرة وسط جبال روكي، في كولومبيا البريطانية، في 3 أكتوبر، عندما بدأ كلبها ينبح بشدة واستيقظت بسبب صوت غريب.