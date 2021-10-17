حذر وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، (السبت)، من جرثومة «شيغيلا»، مؤكدا أنها شديدة العدوى بالنسبة للأطفال وكبار السن.

وأشار الهواري إلى احتمال أن تكون جرثومة شيغيلا هي المسؤولة عن حالات تسمم تسعة أطفال تم إدخالهم المستشفى، حيث إن الحالات الجديدة جاءت بعد ثلاثة أيام من قدوم حالات سابقة، لذلك فإن هذه الحالات الجديدة من المحتمل أن تكون ناتجة عن انتقال العدوى من شخص إلى آخر داخل الأسرة الواحدة، التي كان قد أُصيب منها في السابق فرد واحد على الأقل، أو بين الأشخاص الذين يسكنون ضمن المجمع السكني الواحد.

وأضاف الهواري أن فرق وزارة الصحة انتشرت منذ فجر (السبت) لأخذ المزيد من العينات لتوضيح ما إذا كان هذا الانتشار الثانوي ناتجا عن انتقال الجرثومة بين المصابين.

وأوضح الوزير الأردني أن جرثومة شيغيلا شديدة العدوى، وتعد فئة الأطفال وكبار السن الأكثر احتمالية للإصابة بها، والتي في الغالب يتم الشفاء منها بعد مرور ثلاثة أيام من الإصابة، ولا تحتاج عادة للعلاج بالمضادات الحيوية، إلا في الحالات الشديدة التي تستدعي الصورة السريرية ذلك.

ولفت إلى أن هذه الجرثومة عادة ما تنشط في فصل الخريف، وتنتقل للإنسان عن طريق الماء والغذاء حال وجودها فيهما، كما تنتقل من جسم لآخر عن طريق التلامس.