أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، إعطاء كل من تخطى سنة على تلقيه لقاح كورونا، جرعة ثالثة من أي لقاح وليس شرطا أن يكون نفس اللقاح الذي تلقاه في البداية.

ونقل موقع «اليوم السابع» عن المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد، قوله، إن «لقاحات كورونا متوفرة في مصر بالكميات المطلوبة، وهناك خطة للتوسع في مراكز اللقاحات بالجمهورية»، مضيفا أن الجرعة الثالثة لمن تم تطعيمهم مهمة لتنشيط الجهاز المناعي للجسم لمواصلة القدرة على مواجهة الفايروس.

وتابع مجاهد أن «أعراض الموجة الرابعة تختلف عن الموجات السابقة، ومنها ارتفاع درجة الحرارة أكثر من يومين، وكحة بها إفرازات، وصداع مستمر».