قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إزالة بعض ملصقات التباعد الجسدي في العديد من الأماكن والمواقع الموجودة داخل الحرم المكي الشريف.

ونشرت الرئاسة العامة للحرمين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، مجموعة من الصور الخاصة بإزالة ملصقات التباعد من داخل الحرم المكي، وذلك في إطار تنفيذ خطة المملكة لتخفيف الإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا المُستجدّ.

وكتبت رئاسة شؤون الحرمين على «تويتر»: «مواكبة لقرار تخفيف الإجراءات الاحترازية؛ الرئاسة تباشر إزالة ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعداداً لصلاة فجر اليوم الأحد».