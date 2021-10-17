فيما يُنسب إلى شهر أكتوبر ومن بعده نوفمبر بأنهما «شهرا الوقوع في الحب»، يبدو الأمر مختلفاً في المملكة وفقاً لإحصاءات الطلاق والزواج في الهيئة العامة للإحصاء، إذ يمكن وصفهما بشهر انتهاء الحب، حيث تشير آخر إحصائية بهذا الشأن إلى أن شهر أكتوبر الماضي سجل أكثر حالات طلاق في المملكة، مستأثراً بما نسبته 14.6% من حالات الطلاق في المملكة لعام 2020، يليه نوفمبر بنسبة طلاق بلغت 13.9%. ويعود الربط بين شهري أكتوبر ونوفمبر والوقوع في الحب إلى تزايد نسب الزواج عالمياً في هذا الشهر، بحسب مصادر متعددة ومتنوعة. وأكدت هيلين فيشر وهي طبيبة نفسية واستشارية، مقولة أكتوبر ونوفمبر أحدهما شهر الوقوع في الحب، إذ إنهما شهران خريفيان وهذا الفصل أفضل مواسم العام في تكوين العلاقات!