كشفت إحصاءات رسمية لمنظمة التسجيل المدني الإيراني ولادة نحو 800 طفل من أمهات تراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة في إيران خلال النصف الأول من العام الحالي. وتظهر الإحصاءات، التي نشرها موقع إذاعة «فردا» بحسب ارم نيوز، أنه في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وُلد 791 طفلاً لأمهات تراوح أعمارهن بين 10 و14 عامًا، وفي الفترة نفسها ولد 36 ألفا و562 طفلاً لأمهات تراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا.وقال السجل الوطني، إن تلك الإحصاءات والأرقام هي أرقام أولية وقد تزداد في المراجعات المستقبلية.