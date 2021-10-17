حصل مقطع أغنية «easy on me» للمطربة وكاتبة الأغاني البريطانية «أديل» على ملايين المشاهدات في مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة. وتصدر اسم «أديل» محركات البحث الأيام الماضية بعد نشرها الفيديو ومدته 21 ثانية، وحملت تعليقات الجمهور شوقا للفنانة ولأعمالها التي غابت عنها منذ 6 سنوات. وأصدرت أول تسجيل جديد لها بعد فوز ألبومها (25) بجائزة جرامي في 2015، وستطرح «أديل» ألبومها قبل نهاية العام الحالي 2021، وتظهر أديل في الأغنية وكأنها تطلب تفهما بعبارات منها «ترفق بي يا صغيري.. كنت طفلة.. لم تسنح لي فرصة أن أدرك العالم من حولي».وتظهر «أديل» في المقطع القصير بطريقة أفلام الأبيض والأسود داخل سيارة تتطاير منها أشياء، ويجسد الفيديو الموسيقي الذي يبدأ بأديل وهي تغادر منزلا يحمل لافتتين كُتب عليهما «للبيع»، و«مباع»، الأغنية السردية ذات التأثير الانفعالي القوي.وانفصلت أديل (33 عاما) عن زوجها سايمون كونيكي في 2019 عندما كانت في الـ30 من عمرها، وكانت بعيدة عن الأضواء لفترة طويلة.