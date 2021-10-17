تنظيف البشرة قبل النوم من الماكياجاستخدام منتجات ذات أس هيدروجيني حمضيوضع كريم عناية نهاري غني بمواد مرطبةكريم ليلي يساعد على الاستشفاء والتجددحذرت خبيرة تجميل ألمانية من فقدان البشرة نضارتها ومرونتها مع التقدم في العمر بسبب الإهمال، ونصحت بالعناية الخاصة بها للحفاظ على مظهرها الجميل.وأوضحت بيرجيت هوبر أن العناية السليمة بالبشرة في الكِبر تبدأ بالتنظيف الصحيح. ولهذا الغرض، ينبغي اتباع عدة خطوات للوصول إلى استدامة نضارة ونعومة البشرة ونصحت بخمسة أمور وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، هي:تجاهل المنتجات القلوية كالصابون والرغوة