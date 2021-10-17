نجح فريق طبي مصري، في استخراج هاتف محمول من معدة مريض بعد بقائه لمدة 6 أشهر، ما أدى إلى حجب الطعام وشعوره بآلام شديدة بالمعدة.

وقال عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان في مصر الدكتور محمد زكي الدهشوري، إن مستشفى أسوان الجامعي استقبل مريضا يعاني من ألم شديد في البطن فأجريت له أشعة وفحوصات طبية كشفت عن وجود التهابات شديدة في البطن والأمعاء، فقرر الأطباء فتح غرفة العمليات فورا لإنقاذ حياة المريض.

وعلى الفور أجرى طاقم الجراحة بمستشفى أسوان الجامعي عملية، واستخرجوا جسما غريبا من معدته، تبين أنه هاتف محمول صغير، وهذه تعد الواقعة الأولى من نوعها.