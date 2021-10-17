يجيء اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي خصصته الأمم المتحدة في السابع عشر من أكتوبر، وسط ظروف صعبة بالغة التعقيد بددت كثيراً من التقدم الذي أحرزته المنظمة في السنوات الماضية، بعدما تسببت جائحة كورونا في إصابة عشرات الملايين بالفقر والتشرد وفقدان الأعمال، ويُرجح أن «كوفيد - 19» دفع ما بين 143 و163 مليون شخص إلى براثن الفقر في عام 2021، ويُتوقع أن تكون الجائحة قد تسببت في زيادة الفقر بنسبة 8.1% مقارنة بعام 2019. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون شخص حول العالم إلى هاوية الفقر، وخلفت نحو 4 مليارات آخرين بدون تأمين اجتماعي أو رعاية صحية أو دخل.نصف فقراء العالم في أفريقيا:40 % في اقتصادات متأثرة بالصراع والعنف123 مليون فقير في مناطق الفيضانات80 % من الفقراء الجدد في الهند ونيجيريا