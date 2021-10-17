ذكرت دراسة أجريت في السويد أن ملايين الأشخاص الذين يتعاطون عقار «ستاتن»، الذي يوصف لخفض الكولسترول الضار ليس محتملاً أن يموتوا بمرض كوفيد 19. وأشارت الدراسة التي أجراها معهد كارولينسكا إلى أن دواء الكولسترول يمكن أن يقوم أيضاً بخفض التهابات الأوعية الدموية. وعلى رغم أن الدراسة نشرت أمس في مجلة علمية مرموقة؛ إلا أن خبراء وأطباء طالبوا بالحذر في التعامل مع ما توصلت إليه من نتائج، لأنهم يرون أنها لم تثبت بشكل قاطع أن عقار «ستاتن» يمكن أن يخفض احتمالات وفاة المصاب بكوفيد 19. وذكر المشرف على فريق الدراسة الدكتور فيكتور ألكويست أن الدراسة جاءت بعد مراقبة 963876 شخصاً من سكان العاصمة السويدية ستوكهولم ممن تجاوزت أعمارهم 45 عاماً، على الفترة من مارس إلى نوفمبر 2020.