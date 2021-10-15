قضت محكمة في لوس أنجليس بسجن المليونير روبرت دورست، البالغ من العمر 78 عاما، مدى الحياة لارتكابه جريمة قتل مزدوجة.

وأدين دورست بارتكاب الجريمة، عام 2000، بهدف منع صديقته سوزان بيرمان من التحدث إلى الشرطة بشأن تفاصيل اختفاء زوجته.

وعثر على سوزان، التي كانت تبلغ من العمر 55 عاما، ميتة داخل منزلها في منطقة بيفرلي هيلز، حيث تعرضت للقتل بطلق ناري في الرأس.

وكانت شبكة «إتش بي أو» التلفزيونية، قد أعدت فيلما وثائقيا عن دورست، كان يبدو في آخر مقطع وكأنه يتحدث إلى نفسه قائلا: «ماذا فعلت، قتلتهم جميعا، بالطبع».

تجدر الإشارة إلى أن المليونير كان متهما أيضا بجريمة قتل وحشية أخرى، تمت تبرئته منها في أوائل العقد الأول من القرن الـ21. حيث أطلق النار على جاره وألقاه في البحر.