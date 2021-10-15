أثارت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية «روس بوتريب نادزور»، آنا بوبوفا، المخاوف بشأن عودة مرض الطاعون أو الموت الأسود أحد أخطر الأمراض القاتلة، التي انتشرت على شكل وباء في عدة مراحل مختلفة من التاريخ البشري، بعدما قالت بحسب «سبوتنيك» إن عدد حالات الطاعون في العالم آخذ في الازدياد، وهذا أحد مخاطر اليوم.وأضافت بوبوفا في حوار مع الصحفيين: «نحن، بالطبع، نرى تغييراً في حدود بؤر الطاعون، على سبيل المثال، المرتبط بالاحترار، وتغيّر المناخ والتأثير البشري على البيئة الطبيعية، ونرى زيادة في حالات الطاعون حول العالم».وأشارت بوبوفا إلى أن الاستجابة الطارئة لمثل هذه الحالات تزداد أهمية اليوم، وفق ما نقلت عنها وكالة «سبوتنيك».ويصنف مرض الطاعون كمرض معدٍ تسببه سلالة معينة من البكتيريا.