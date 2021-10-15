الوجه الجميل في السينما العربية شمس البارودي، التي توارت معتزلة منذ العام ١٩٨١، أثار جدلاً واسعاً في الأيام الماضية مع أنباء عودتها للظهور على الشاشة، لكن وبحسب تصريحات لزوجها الفنان حسن يوسف لا عودة لها على الإطلاق، بحسب تصريحات نشرها موقع «الوطن» بعد أنباء عن مشاركتها في فيلم من تأليف ابنها. وضّح فيها حقيقة ما تم تداوله من أخبار، وقال: شمس تركت التمثيل ولا نية لعودتها مرة أخرى، طلقت الفن منذ عام 1981، مشيراً إلى أن هذا الفيلم سيكون وثائقياً. وأشار إلى سبب تفكير ابنه عمر في إقامة فيلم تسجيلي لوالدته يروي قصتها قائلاً: «ابني صعبان عليه إن محدش يعرف أي شيء عن والدته بعد تركها لمجال التمثيل»، متابعاً: «يريد أن يروي قصة والدته للجمهور، وأسباب تركها لهذا المجال، في عز شهرتها». وأضاف يوسف أن ابنه عمر يريد إخبار الجمهور عن طريق هذا الفيلم، كيف تقضي والدته حياتها بعد اعتزالها الفن.