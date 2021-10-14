تنكرت امرأة استرالية بزي طبيبة، وكتبت 600 شهادة إعفاء وهمية من التطعيمات ضد «كوفيد -19»، وتتهددها الآن عقوبة تتمثل في غرامة قدرها 10 آلاف دولار أو السجن.

وذكرت قناة تلفزيون «إي بي سي» الأسترالية أن الشرطة ألقت القبض على الطبيبة المزيفة، وهي تبلغ من العمر 45 عاما وتقيم في ولاية كوينزلاند، وغير حائزة على شهادة لمزاولة الطب. ومع ذلك ​​فهي لا تعترف بأنها ارتكبت ذنبا.

وتنقل القناة التلفزيونية عن مفتش الشرطة أن المحتجزة تعتبر أن لها الحق في إعطاء مثل هذه الشهادات، لأنها تعارض التطعيم الإجباري ضد «كوفيد -19».

وتبحث الشرطة الآن عن أولئك الذين حصلوا على مثل هذه الشهادات المزيفة في جميع أنحاء أستراليا. ومن المقرر أن تجري محاكمة المحتجزة يوم 28 أكتوبر.