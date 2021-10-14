أغلقت شركة «Alitalia» أكبر شركة طيران في إيطاليا تم تأسيسها في عام 1946، أبوابها، اليوم (الخميس)، بسبب الإفلاس.

وقال المكتب الصحفي للشركة أن «Alitalia» ستقوم برحلتها الجوية الأخيرة مساء (الخميس) من مدينة كالياري في سردينيا إلى مطار فيوميتشيون بروما.

وأضاف أن طاقم الرحلة الأخيرة للشركة سيرأسه الطيار أندريا جويا، أحد أكثر الطيارين خبرة في مجال الطيران المدني في إيطاليا، وهو يعمل في شركة «Alitalia» منذ عام 1989.

وابتداء من 15 أكتوبر الجاري ستصبح شركة الطيران الرئيسية في البلاد بدلا من «Alitalia» شركة «Italia Trasporto Aereo» التي تم تأسيسها في أكتوبر الماضي بقرار من الحكومة الإيطالية. وكانت السلطات الإيطالية تتحدث آنذاك عن «الاستثمارات في المستقبل» و«إعادة تشغيل نظام وسائل النقل الجوية»، مشيرة إلى أن تأسيس هذه الشركة يجب أن يدعم القدرة التنافسية للأعمال الحرة والسياحة الوطنية.