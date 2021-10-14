كشف تقرير جديد 9 أطعمة تساعد على تحسن المزاج خلال دقائق معدودة، عند إضافتها إلى النظام الغذائي.

وحسب التقرير، الذي نشره «موقع healthline»، المعني بالشؤون الصحية، فإن هذه الأطعمة ستحافظ على العقل والجسم في أفضل حالاتهما، ناصحا بدمجها في النظام الغذائي، لتحسين المزاج، ومحاربة الأمراض العقلية، وفقا لـ«سبوتنيك».

- السلمون:

يحتوي على كميات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تعزز التعلم والذاكرة وتقلل الاضطرابات العقلية مثل الاكتئاب، ويحتوي السلمون على كمية عالية من فيتامين «د» بشكل طبيعي.

- زيت الزيتون:

يحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد في إزالة آثار البروتينات المرتبطة بمرض ألزهايمر، ويمكن أن يساعد أيضا في تحسين التعلم والذاكرة.

- الأفوكادو:

غنى بفيتامين «K» وحمض الفوليك، ويساعد على حماية العقل من السكتة الدماغية، كما أنه يعزز الذاكرة والتركيز ويقدم جرعة عالية من اللوتين الذي يساعد في تحسين وظائف المخ.

- البروتين الخالي من الدهون:

يحتوي على الحمض الأميني «تريبتوفان»، الذي يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين، ويساعد العقل على إدارة الحالة المزاجية ومحاربة الاكتئاب والحفاظ على ذاكرة قوية.

- الزبادي:

يعد مصدرا ممتازا للبروبيوتيك، الذي يقلل من التوتر والقلق، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تؤثر على الصحة العقلية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على وصول الأكسجين إلى الدماغ، ما يحسن من قدرته على العمل.

- الحبوب الكاملة:

مثل فول الصويا والشوفان وغيرهما من الحبوب. ويستخدم جسمك وعقلك الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، وكثيرا ما نستهلك الكربوهيدرات البسيطة، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فالأطعمة المصنفة على أنها حبوب كاملة تحتوي على كربوهيدرات معقدة، ما يؤدي إلى إنتاج الغلوكوز بشكل أبطأ، كمصدر للطاقة أكثر تناسقا وثباتا.

- المكسرات:

مصدر ممتاز لأحماض أوميغا 3 الدهنية، ما يساعد على محاربة الاكتئاب، وتزويد الدماغ بالأكسجين بجرعة من المغنيسيوم، وإنتاج الدوبامين والناقلات العصبية الأخرى التي تعزز المزاج.

- الشوكولاتة الداكنة:

يساعد محتوى الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة على تحسين الحالة المزاجية للفرد، وهو أكثر فائدة من الشوكولاتة المضاف إليها الحليب، حيث تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مستويات عالية من الفلافونويد، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

- السبانخ:

تمد السبانخ العقل بكميات كبيرة من حمض الفوليك، الذي ثبت أنه رادع كبير للاكتئاب، ويساعد في محاربة الأرق المرتبط بشدة بالضعف العقلي، ويمكن أن يساعد في تقليل الخرف لدى كبار السن.