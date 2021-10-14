التقط مصورون هواة بمدينة كونمينغ من مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، صوراً لأسراب من طيور دجاجة الماء الأرجوانية ببحيرة ديانتشي وصفوها بأجمل دجاجة في العالم.ويتميز هذا الطائر بريشه البنفسجي وبريقه المعدني تحت ضوء الشمس، ويعتبره البعض أجمل طائر مائي في العالم. ووفقا للمصور وي مينغ من معهد كونمينغ لبحوث الطيور، فقد لوحظت 16 دجاجة مائية أرجوانية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف سرب من الدجاج المائي الأرجواني في كونمينغ، بحسب صحيفة «الشعب» الصينية.