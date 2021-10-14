قتل شاب جزائري والدته طعناً قبل أن يُلحق بها شقيقته موجهاً لها طعنات عدة، في جريمة هزت مدينة سطيف الجزائرية التي استفاقت على وقع جريمة القتل البشعة التي راح ضحيتها أم تبلغ من العمر 60 سنة تقريباً وابنتها التي تبلغ من العمر 35 سنة.وقام الابن بقتل الضحيتين بحسب صحيفة «البلاد» الجزائرية؛ بسبب خلافات مع أفراد عائلته، إذ استغل غياب الأب الذي ذهب لأداء صلاة العصر بالمسجد لينفذ جريمته.وقتل الجاني، أمه بالخنجر ثم أخته وتركهما في بركة من الدماء، وكان ينوي قتل والده أيضاً، الذي تأخر في العودة إلى البيت، لينجو بأعجوبة من العملية.