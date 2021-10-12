أصبح الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت أول رئيس في العالم يطير بالطائرة في مثل هذا اليوم (الحادي عشر من أكتوبر) قبل 111 عاماً، وذلك بعدما استقل طائرةً صنعها الأخوان رايت في ولاية ميزوري عام 1910، واستمرت الرحلة مدةً قصيرة لم تتجاوز أربع دقائق، كانت باكورة رحلات السياسيين في العالم. وكانت أول رحلة طيران ناجحة في العالم عام 1903، بعد أن قام الأخوان رايت، باختراع طائرة والتّحليق بها بنجاح فوق ولاية كارولينا الشمالية، وطارا بها أربع مرات متتالية، استمرّت الأولى 12 ثانية، والثانية 12 ثانية، والثالثة 15 ثانية والمرة الرابعة استغرقت 59 ثانية بمسافة 259.6م.