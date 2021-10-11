تثير تحديات مواقع التواصل المختلفة مخاوف خبراء الصحة والمجتمع، بعد أن استشرت بشكل مخيف وبأساليب تهدد حياة المتأثرين بها، لا سيما المراهقين والأطفال، وآخرها تحدي البروتين الذي يقوم على استهلاك البروتين، على منصة الفيديو «تيك توك»، بإفراغ ملاعق منه على شكل بودرة مباشرة في الفم، دون خلطه بالماء أو الحليب على غرار ما يوصي به الخبراء. وينبه خبراء الصحة إلى أن تناول البروتين بهذه الطريقة الجافة يزيد عرضة الإنسان للإصابة بالفشل الرئوي وباضطرابات في القلب وأعضاء أخرى من الجسم. وأظهرت أرقام حديثة أن مقاطع الفيديو التي وثّقت هذا التحدي حصدت أكثر من 8.2 مليون إعجاب، بحسب «ديلي ميل» البريطانية. وأوردت تقارير في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن شابة في العشرين من عمرها أصيبت بنوبة قلبية بسبب ذلك.