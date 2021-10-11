يتماثل الموسيقار الشهير مدني عبادي للشفاء، بعد أن غادر المستشفى في أعقاب عملية جراحية أجراها أخيراً، ولقي خبر الوعكة الصحية التي ألمت به رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما عشاق الفنان محمد عبده، الذين اعتادوه ضابطاً لقوانين فرقة فنان العرب وأحد أركانها الرئيسية، مؤملين أن يكمل تعافيه ويعود إلى مكانه الطبيعي ضمن الفرقة الخاصة، مواصلاً مشواره الممتد لنحو 42 عاماً عاصر خلالها عمالقة الفن السعودي، وعلى رأسهم طلال مداح وأبو بكر سالم وآخرون، وطمأن أصدقاء وأقارب الموسيقار مدني جمهوره عن استقرار صحته وعودته إلى منزله.