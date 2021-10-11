استعانت فتاة بثلاثة شبان لقتل والدها رمياً بالرصاص، بعدما فشلت خطتها في قتله بدّس مادة سامة له في رأس «الشيشة»، وتحقق الشرطة السورية مع الفتاة في الدوافع التي جعلتها تقدم على ذلك، بعدما وجدت جثة شخص مقتول ببلدة حفير الفوقا إثر تعرضه لطلقة بالكتف وكسر بعظم الجمجمة. وعلى الفور توجهت دورية للمكان ومن خلال البحث والتحري اشتبهت الدورية بابنة المغدور التي تم إلقاء القبض عليها بعد تناقض أقوالها وتحدثها برواية غير مقنعة عن الحادثة.واعترفت بجريمتها، بحسب صحيفة «البيان».