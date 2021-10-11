مازال صدى التعطل الجماعي الذي أصاب منصات واتساب وأنستغرام وفيسبوك، يثير قلق الملايين من المستخدمين الذين صبوا جام غضبهم على شراكة هذا الثلاثي، بعدما أصابه الشلل التام في لحظة واحدة، الأمر الذي فاقم الخسائر وزاد الأزمة. واقترح خبير ألماني في أمن تكنولوجيا المعلومات، فصل منصتي واتساب وأنستغرام عن فيسبوك، لمواجهة خطر الأعطال والخروج من الخدمة الذي كانت قد تعرضت لها أشهر نوافذ التواصل الاجتماعي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤثر بالسلب على مليارات المستخدمين حول العالم. وقال مانويل أتوج، وهو خبير في أمن تكنولوجيا المعلومات في شركة HiSolutions AAG الألمانية لاستشارات الأمن السيبراتي، في تصريحات خاصة لشبكة إن تي في التلفزيونية الألمانية، الوقت قد حان للتفكير في تقسيم شركة فيسبوك إلى عدة شركات، بحيث لا يكون هناك دمج بين المنصات الاجتماعية وخدمات المراسلة المختلفة.